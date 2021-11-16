Президент согласился с рекомендациями - политолог о выборах сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Марат Шибутов прокомментировал прошедшее заседание Национального совета общественного доверия, отметив работу над исследованием в части совершенствования процедур выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марат Шибутов рассказал о проведенном исследовании по стране касательно выборов сельских акимов.

«Была проведена большая работа, взяли интервью у многих людей, которые были кандидатами, наблюдателями, у глав филиалов партии, районных акимов, то есть участников политического процесса, о том, как они оценивают выборы», - рассказал Марат Шибутов корреспонденту агентства.

По его словам, на основе всех опросов и материалов были выработаны рекомендации. В результате, как отмечает политолог, Президент Казахстана согласился с предложенными рекомендациями.

«Первая рекомендация - убрать ценз в виде высшего образования, а оставить средне-специальное. Потому что на селе это (средне-специальное) распространено, люди с высшим образованием оттуда уезжают. А у многих средне-специальное образование. Они хорошие специалисты. Далее - нужно увеличивать срок агитации, так как 10 дней очень мало. Тем более, есть округа, где несколько сел, допустим, пока их обойдешь, это очень тяжело. Президент согласился с рекомендацией, что нужно дифференцировать сумму избирательного фонда акима в зависимости от населенного пункта. Глава государства с рекомендациями согласился, и Администрация Президента будет прорабатывать, чтобы их внедрить», - пояснил Марат Шибутов.

Напомним, в ходе заседания Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выработать дифференцированный подход при финансировании избирательных кампаний акимов сельских округов. Также Глава государства рассказал о презентованном специальном докладе с рекомендациями, нацеленными на совершенствование механизма прямой выборности сельских акимов.



