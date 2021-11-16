+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент согласился с рекомендациями - политолог о выборах сельских акимов

16 Ноября 2021 18:45
Поделиться:
Президент согласился с рекомендациями - политолог о выборах сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Марат Шибутов прокомментировал прошедшее заседание Национального совета общественного доверия, отметив работу над исследованием в части совершенствования процедур выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев: Нацсовет общественного доверия стал полноценным институтом
Внести предложения по развитию приграничных регионов поручено Правительству Монетизировать ГСП предложила член Нацсовета Президент назвал главную причину дефицита медицинских кадров

Марат Шибутов рассказал о проведенном исследовании по стране касательно выборов сельских акимов.

«Была проведена большая работа, взяли интервью у многих людей, которые были кандидатами, наблюдателями, у глав филиалов партии, районных акимов, то есть участников политического процесса, о том, как они оценивают выборы», - рассказал Марат Шибутов корреспонденту агентства.

По его словам, на основе всех опросов и материалов были выработаны рекомендации. В результате, как отмечает политолог, Президент Казахстана согласился с предложенными рекомендациями.

«Первая рекомендация - убрать ценз в виде высшего образования, а оставить средне-специальное. Потому что на селе это (средне-специальное) распространено, люди с высшим образованием оттуда уезжают. А у многих средне-специальное образование. Они хорошие специалисты. Далее - нужно увеличивать срок агитации, так как 10 дней очень мало. Тем более, есть округа, где несколько сел, допустим, пока их обойдешь, это очень тяжело. Президент согласился с рекомендацией, что нужно дифференцировать сумму избирательного фонда акима в зависимости от населенного пункта. Глава государства с рекомендациями согласился, и Администрация Президента будет прорабатывать, чтобы их внедрить», - пояснил Марат Шибутов.

Напомним, в ходе заседания Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выработать дифференцированный подход при финансировании избирательных кампаний акимов сельских округов. Также Глава государства рассказал о презентованном специальном докладе с рекомендациями, нацеленными на совершенствование механизма прямой выборности сельских акимов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нацсовет   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев: Нацсовет общественного доверия стал полноценным институтом
Внести предложения по развитию приграничных регионов поручено Правительству
Монетизировать ГСП предложила член Нацсовета
Президент назвал главную причину дефицита медицинских кадров
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Астанчанин продал арендованную машину
5 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
6 На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Читайте также
Выступление Главы государства на VI заседании Нацсовета общественного доверия
Ограничить передачу государственных соцобъектов в частную собственность поручил Президент
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив