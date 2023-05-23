Президент Сингапура прочитала лекцию казахстанским студентам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сингапура Халима Якоб выступила с гостевой лекцией в Назарбаев Университете. Политик прочитала лекцию на тему «От Города-льва до Великой Степи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии также присутствовали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова, президент Назарбаев Университета Шигео Катсу.

Халима Якоб отметила, что взаимоотношения между Сингапуром и Казахстаном основываются на взаимодействии между лидерами двух стран.

«Все мы стремимся к процветанию, без которого экономический рост просто не может произойти. Мы также стремимся к более инклюзивной региональной архитектуре. Вне зависимости от того, являются ли страны большими или маленькими, все мы имеем одни и те же права, несмотря на то, что у нас разные национальные контексты и разные потребности в развитии. Тем не менее, наши страны имеют схожий опыт и схожие трудности, с которыми мы сталкиваемся. Хочу поделиться мыслями по трем областям, которые очень близки мне. Первое – это образование. Сингапур инвестирует ресурсы, направленные на наращивание человеческого потенциала. Мы также в последние годы максимально улучшаем условия, в рамках которых молодые люди могут получать образование, выбирая его под свои потребности. Внедряем диверсификацию в наше образование, тем самым, предоставляем студентам возможность выбрать ту часть образования, которая является наиболее интересной», - сказала Президент Сингапура Халима Якоб.

Она также рассказала об инициативах страны по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения.

«Мы также стремимся к инклюзивному контексту в школах. Понимаем важность обучения на протяжении всей жизни, призываем и поддерживаем инициативы постоянного обучения, квалификации. Я рада услышать, что вопрос образования является одним из столпов Стратегии Казахстана до 2050 года. Также знаю, что Казахстан в рамках Стратегии-2025 продвигает повестку инклюзивного образования и уделяет огромное внимание вопросу образования. Знаю, что Назарбаев Университет предоставляет студентам возможность пройти практику именно в условиях реального мира и применить свои навыки и компетенции. Все это чрезвычайно важно, когда речь идет о развитии человеческого капитала, который будет соответствовать потребностям рынка труда. Я приветствую любые обмены между студентами, преподавательским составом двух стран», - заключила Халима Якоб.