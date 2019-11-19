Президент Швейцарии по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Швейцарии Ули Маурер посетит с официальным визитом Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«21-22 ноября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с официальным визитом посетит Президент Швейцарской Конфедерации – Министр финансов Ули Маурер. В состав швейцарской делегации войдут представители бизнеса. 22 ноября в резиденции «Акорда» запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах», - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь Президента РК, в рамках визита также предполагаются встречи Ули Маурера с руководством казахстанского Правительства, выступление на круглом столе с участием деловых кругов двух стран.