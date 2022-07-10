10 Июля 2022 01:05

Президент Шри-Ланки уходит в отставку

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ - Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уступит требованиям протестующих и уйдёт в отставку 13 июля. Об этом объявила его администрация. Ранее после многотысячных акций протеста с требованием смены руководства страны в отставку подал премьер-министр Ранил Викрамасингхе, а спикер парламента Махинда Япа Абейвардена от имени всех фракций потребовал от Раджапаксы уйти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из своей резиденции в Коломбо, на территорию которой ворвались протестующие. В штурме здания в правительственном квартале приняли участие тысячи человек, некоторые из них были в касках и с национальными флагами. Полицейские и военные стреляли в воздух и выстроили стену из щитов, но не смогли сдержать огромную толпу. В результате столкновений пострадали более 20 человек.

В Шри-Ланке, столкнувшейся с сильнейшим экономическим кризисом в последнее время народные волнения не прекращаются. Протестующие считают, что президент Раджапакса ответствен за худший кризис со времён обретения независимости в 1948 году. Ранее полиция ввела комендантский час в столице Шри-Ланки и прилегающих районах, а до этого применила слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов.