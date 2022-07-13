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Президент Шри-Ланки бежал из страны
13 Июля 2022 11:14

Президент Шри-Ланки бежал из страны

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ – Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны на военном самолете на фоне массовых протестов по поводу экономического кризиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Военно-воздушные силы страны подтвердили, что 73-летний президент вылетел на Мальдивы со своей женой и двумя сотрудниками службы безопасности. Его брат, бывший министр финансов Бэзил Раджапакса, также покинул страну. По некоторым сведениям, он направился в США.

В среду утром официальные лица сообщили, что президент еще не подал заявление об отставке спикеру парламента.

Жители Шри-Ланки обвиняют администрацию президента Раджапаксы в худшем экономическом кризисе за последние десятилетия. В течение нескольких месяцев население боролось с ежедневными отключениями электроэнергии и нехваткой предметов первой необходимости, таких как топливо, продукты питания и лекарства.

Уход Г.Раджапаксы положил конец семейной династии, которая десятилетиями правила Шри-Ланкой, а также создал вакуум власти в стране. Среди политиков нет единства по вопросу формирования нового правительства. Кто бы ни стал исполняющим обязанности президента, у него есть 30 дней, чтобы провести выборы нового президента из числа членов парламента.


Photo: gettyimages.com

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