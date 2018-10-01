Президент Сербии: духовность - мощнейшая сила человечества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сербии Александр Вучич выступил с приветственным словом на шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваше Превосходительство, Президент РК Нурсултан Назарбаев, уважаемый господин Токаев, уважаемые религиозные лидеры, участники шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Для меня большая честь быть сегодня с вами, представляя Сербию. И еще раз искренне признателен за то, что вы прислушиваетесь о строительстве безопасного мира, которому посвящен съезд - это основная тема нашего времени», - сказал он.

По его словам, мир и безопасность - неразделимые понятия, которые говорят о том, что у нас есть общая ответственность, разделяемое желание и постоянная работа, направленная на достижение этих целей.

«Духовность является мощнейшей силой человеческого создания, направленная на объединение всего того, что существует. Благодаря этому, мы учимся и критически оцениваем свое историческое прошлое, свои нравственные достижения и падения. Без духовности мы не могли понимать тот мир, в котором мы живем, и не могли бы представлять и задавать направления на будущее. И не смогли бы делать этот мир лучше. Именно поэтому, Ваше Превосходительство Президент Назарбаев, Ваша инициатива 2003 года по созданию постоянного форума, где люди будут говорить о настоящем и перспективах с религиозной точки зрения, абсолютно широко обосновано, и является смотрящим вперед явлением», - выразил уверенность сербский лидер.

Он объяснил, почему этот Съезд настолько важен для него и его народа.

«Это историческое обстоятельство, когда три основных религий мира - католичество, православие и ислам встречаются на Балканах. Здесь их представители присутствуют также. Я подчеркиваю это лишь для того, чтобы объяснить, насколько я лично заинтересован и какие у меня ожидания от этого Съезда. Чтобы был постоянный диалог и мирное сосуществование религий», - сказал А. Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что основная причина, по которой человечество все еще не пришло к пику своего развития, это отсутствие постоянного мира.

«Но причина этому не в религии, и не в религиозных сообществах. (...) Ни одна ценность невозможна без уважения каждого отдельного жителя нашей планеты. Религия носит тот посыл, что никто не может принуждать нас быть только производителем и потребителем материальных ценностей. Каждый человек является духовным существом, и именно поэтому он не ограничен в том, чтобы строить свою судьбу и быть на равных со всеми», - заключил он.