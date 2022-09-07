Президент сделал шаг, чтобы переиграть ситуацию - политолог о досрочных выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказал свое мнение о предложении Касыма-Жомарта Токаева провести досрочные выборы Президента осенью этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на данный момент власть находится в хорошей форме. Ее рейтинг достаточно высок, и это подтверждают итоги летнего референдума. Политолог считает, что у правящей власти сейчас все козыри на руках, но с другой - под воздействием и внешних, и внутренних факторов социально-экономическая ситуация в стране несколько ухудшается.

«Большой пакет, предложенный в первой части Послания закономерным образом вызывает вопросы в части способности Правительства его реализовать. Есть вопросы, затрагивающие раскрытие существующего экономического потенциала, определенные меры по либерализации экономики, в первую очередь, это дерегулирование тарифов и цен. Понятно, что это меры вынужденные. Держать цену в каких-то регионах на товар, который спокойно может перетекать серым путем даже не на внешние рынки, а в соседние регионы - это ситуация достаточно странная. Ее можно урегулировать только ценовым уравниванием цен по всей стране. Но это решение может привести к определенным экономическим проблемам. С другой стороны - это решение, как мы понимаем безальтернативное. Предлагаемые меры несут в себе сочетание и мер, направленных на улучшение ситуации в среднесрочной перспективе, но и мер, которые могут в итоге дать небольшой ценовой шок», - сказал Данияр Ашимбаев.

Вместе с тем, по его словам, внешние воздействия оказались более долгосрочными и более негативными, чем ожидалось в начале лета. Конфликт вокруг Украины затягивается, конфронтация между США и Китаем усиливается. Она отражается и на мировом рынке, и на казахстанской экономике. Возможный пик ухудшения ситуации придет на 2023-2024 годы, и тогда выборы будут проходить в намного более тяжелой ситуации. Кроме того, на данный момент у власти нет серьезной, консолидированной оппозиции, нет фигур, способных бросить вызов Президенту в качестве общенационального лидера. Это снижает возможность внешнего воздействия на внутриполитическую жизнь страны. В условиях усиливающегося глобального противостояния большинство крупных игроков заинтересованы в том, чтобы неопределившихся стран было все меньше.

Ранее Глава государства заявил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому Казахстану предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. А искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции».

Фото: РБК















