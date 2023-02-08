Президент санатория «Окжетпес»: Секрет успеха медиков - в общении с пациентами

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Как бы пафосно это не звучало, в климатическом санатории в Боровом трудится повелительница водной стихии. Отдыхающие называют ее «акваменом в женской юбке». Кулия Сулейменова работает медсестрой в лечебно-оздоровительном комплексе «Окжетпес». Она помогает отдыхающим проходить гидротерапию, отпускает процедуру «Душ Шарко». По словам гостей и руководства санатория, она чувствует энергию каждого человека и всегда с позитивным настроем проводит процедуры. Как медицинская сестра находит подход к каждому пациенту, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Душ Шарко - это один из методов водолечения, расслабляющий массаж, при котором используется струя воды под большим давлением. По словам медиков, Душ Шарко прекрасно улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ, спасает от переутомления и мигрени. После сидячей работы эта процедура расслабляет мышцы и стимулирует кровообращение, а еще душ эффективен при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Специальная методика проведения процедуры позволяет снизить лишний вес. Уже после нескольких сеансов кожа становится упругой и гладкой, ощущается прилив сил и значительно снижается стрессовый порог.

Отдыхающие комплекса не пропускают ни одной процедуры «Душа Шарко» и выстраиваются в очередь, чтобы эту процедуру отпускала не кто-то другой, а именно медсестра Кулия Сулейменова.

«Когда наша медсестра Кулия проводит эту терапию, она говорит отдыхающим: «Выкинь все из головы. Вот, чувствуете, как струя пошла по позвоночнику, как негативная энергия уходит». То есть, у нее свой подход к каждому посетителю. Она не просто отпускает процедуры, она разговаривает с каждым гостем, если нет настроения, старается позитивно настроить на процедуру. Как оказалось, 90% людей не хватает банального общения», - поделился президент лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес» Яков Стерлигов.

Наша собеседница оказалась немногословной. Однако, как только речь зашла об отдыхающих, Кулия Сулейменова начала восторженно отзываться о них. Медсестра призналась, что в первое время работы думала, что это обычная рутинная процедура, пройдет время и ей станет скучно.

«Сказали, что требуется медсестра. Когда впервые устроилась на работу, думала, каждый день одна и та же процедура, как-то неинтересно. Потом провела анализ, поняла, что нужно найти изюминку и с удовольствием приходить на работу и отпускать процедуру. Мне хотелось, чтобы отдыхающие получили полное наслаждение, уходили радостные, довольные. Когда все это вижу, понимаю, что не зря прихожу на работу», - поделилась медсестра «Душа Шарко».

Постепенно Кулия Сулейменова оттачивала профессиональные навыки.

«Когда отпускаю процедуру, чувствую внутреннее состояние отдыхающих. Бывает, что гости санатория боятся проходить процедуру, чувствуют неуверенность. Я им говорю: «Думайте, как победитель». Стараюсь найти подход к каждому отдыхающему, чтобы они остались довольны процедурой и обязательно почувствовали эффект», - рассказала медсестра.

Кулия Сулейменова – настоящий профессионал своего дела. Доказательством тому служат многочисленные комментарии и пожелания, которые оставляют посетители.

«Кулия – это Аквамен в женской юбке. Повелительница водной стихии и просто милая и очаровательная женщина. Снова хочу к вам. Отдохнуть, набраться сил и хорошей энергетики», - пишет пользователь Сети.

«С удовольствием ходим на ее процедуры. Она хороший специалист», «У вас очень хорошие специалисты, особенно женщина, что проводит процедуру «Душ Шарко», она такой хороший работник, дайте ей, пожалуйста, премию», «Кулия Егинбаевна заслужила «отличника здравоохранения», - делятся отдыхающие.