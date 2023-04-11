Президент России планирует посетить Казахстан осенью

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве проходят консультации министров иностранных дел Казахстана и России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча проходит в рамках официального визита заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Москву.

Мурат Нуртлеу отметил, что Россия традиционно является основным стратегическим и главным экономическим партнером Казахстана. Обе страны связывают давние тесные и прочные взаимоотношения, основанные на узах дружбы и добрососедства.

«Благодаря интенсивному характеру взаимодействия и дружеским отношениям между лидерами наших стран налажен интенсивный, доверительный и конструктивный двусторонний политический диалог, выстроены тесные торгово-экономические связи, создана солидная договорно-правовая база», - отметил глава казахстанского внешнеполитического ведомства.

«Пользуясь случаем, выражаем благодарность за направление подтверждения готовности российской стороны организовать визит Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан осенью текущего года. Думаю, в рамках данного визита состоятся плодотворные переговоры, и мы сможем организовать межрегиональный форум. Как вы знаете, мы работаем над организацией данного важного мероприятия. Форум будет проходить в городе Костанае», - сказал Мурат Нуртлеу.

Сергей Лавров поздравил коллегу с прошедшими парламентскими выборами и назначением на пост вице-премьера – главы МИД.

«Уверен, что мы будем продолжать активно работать над выполнением тех договоренностей, которые достигают наши президенты, обеспечивать преемственность в отношениях. У вас очень богатый опыт работы, в том числе во внешнеполитической сфере. Убежден, что мы продолжим наращивать наши союзнические, стратегические партнерские отношения», - сказал глава МИД России.

Консультации министров иностранных дел проходят в режиме тет-а-тет и в расширенном формате. По итогам встречи планируется подписание Плана мероприятий по сотрудничеству между МИДами Казахстана и России на 2023-2024 годы.