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    Президент РК высказался о возможном членстве Украины в ЕС

    17 Июня 2022, 22:08

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Возможное вступление Украины в ЕС какой-либо ущерб ЕАЭС вряд ли принесет. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаю, что возможное вступление Украины в ЕС какой-либо ущерб ЕАЭС вряд ли принесет. Другое дело, что я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в ЕС, поскольку там очень строгие требования, а экономика Украины находится в плачевном состоянии. Видимо, там есть какая-то специальная программа, льготная программа для Украины. Но то, что происходит с этой страной, конечно же, вызывает очень печальные ассоциации»,- сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы.

    Глава государства вспомнил, что в советское время Украины была житницей Советского союза, промышленно развитой республикой.

    «В конце концов, все бывшие советские руководители вышли из Украины, мы это хорошо помним. Поэтому, к сожалению, времена меняются. То, что есть сейчас, является новой реальностью. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о ЕС, ну такое решение принято, помогать Украине вступить, действительно, как правильно говорит Владимир Владимирович, это экономический союз. Если считают возможным присутствие Украины в своих рядах, именно в этой экономической организации, то конечно же, нужно воспринимать это как реальность», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Украина Евросоюз ЕАЭС
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