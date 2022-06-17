Президент РК высказался о возможном членстве Украины в ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Возможное вступление Украины в ЕС какой-либо ущерб ЕАЭС вряд ли принесет. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что возможное вступление Украины в ЕС какой-либо ущерб ЕАЭС вряд ли принесет. Другое дело, что я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в ЕС, поскольку там очень строгие требования, а экономика Украины находится в плачевном состоянии. Видимо, там есть какая-то специальная программа, льготная программа для Украины. Но то, что происходит с этой страной, конечно же, вызывает очень печальные ассоциации»,- сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы.

Глава государства вспомнил, что в советское время Украины была житницей Советского союза, промышленно развитой республикой.

«В конце концов, все бывшие советские руководители вышли из Украины, мы это хорошо помним. Поэтому, к сожалению, времена меняются. То, что есть сейчас, является новой реальностью. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о ЕС, ну такое решение принято, помогать Украине вступить, действительно, как правильно говорит Владимир Владимирович, это экономический союз. Если считают возможным присутствие Украины в своих рядах, именно в этой экономической организации, то конечно же, нужно воспринимать это как реальность», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



