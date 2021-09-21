Президент РК выразил соболезнования родным и близким писателя Рафаэля Ниязбека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил соболезнования родным и близким писателя Рафаэля Ниязбека. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, заслуженного деятеля Казахстана Рафаэля Ниязбека.

«Рафаэль Ниязбек долгие годы плодотворно работал в издательстве «Жазушы». Он внес огромный вклад в обогащение духовной и культурной жизни страны, добился значительных успехов в творческой деятельности. Его произведения получили высокую оценку читателей и были удостоены ряда литературных наград», – говорится в телеграмме.





Напомним, поэт, писатель Рафаэль Ниязбек ушел из жизни в возрасте 78 лет.