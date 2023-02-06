Президент РК внес изменения в закон по вопросам цифровых активов и информатизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации».

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее депутаты Сената одобрили закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» в новой редакции.

В ходе пленарного заседания палаты также были одобрены сопутствующие ему законы – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Нормы этих законов нацелены на создание правовой базы для дальнейшего развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране.

Ранее сообщалось, что Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан».





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