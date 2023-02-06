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    Президент РК внес изменения в закон по вопросам цифровых активов и информатизации

    6 Февраля 2023, 17:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации».

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее депутаты Сената одобрили закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» в новой редакции.

    В ходе пленарного заседания палаты также были одобрены сопутствующие ему законы – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

    Нормы этих законов нацелены на создание правовой базы для дальнейшего развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране.

    Ранее сообщалось, что Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан».


    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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