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    15:47, 20 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК высказался о предстоящем госвизите Си Цзиньпина в Астану

    Глава государства принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И
    Фото: Акорда

    Глава государства принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.  

    Глава государства принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительно важную роль дипломатии Китая в мировой политике. По его словам, китайские инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности. Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и т.д.

    Глава государства также дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СВМДА.

    – Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед – в будущее, – сказал Президент.

    Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И
    Фото: Акорда

    Министр Ван И выразил благодарность Главе нашего государства за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.

    В завершение беседы Глава государства передал теплые слова приветствия лидеру КНР Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.

    Теги:
    Акорда Международная деятельность РК Президент Казахстана Китай Токаев Касым-Жомарт Международные отношения Си Цзиньпин
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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