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Президент РК: В 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений

1 Сентября 2020 11:58
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Президент РК: В 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «В рамках моего поручения был проработан вопрос использования части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас, но уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям», - сказал Глава государства на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.

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#Президент Казахстана   #Акорда   #Послание Президента РК-2020  
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