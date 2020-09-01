Президент РК: В 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «В рамках моего поручения был проработан вопрос использования части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас, но уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям», - сказал Глава государства на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.



