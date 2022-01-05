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    Президент РК: С сегодняшнего дня как Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко

    5 Января 2022, 19:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана отметил, что как Глава государства и с сегодняшнего дня Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко.

    «Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера.

    Как Президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны.

    Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

    Поэтому как Глава государства и с сегодняшнего дня Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь.

    Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом», - сказал Президент РК.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Политика Совбез РК
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