Президент РК раскритиковал оснащение системы предупреждения и ликвидации ЧС

Президент РК подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это касается как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в городах Алматы, Шымкент и 12 областях) ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований», 6 из них в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций. В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям.