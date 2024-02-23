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    12:48, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Итоги работы Конституционного суда за 2023 год отвечают запросам общества - Касым-Жомарт Токаев

    Президент РК: Работа Конституционного суда показала, что он отвечает запросам общества и государства
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе приема была представлена информация о деятельности высшего органа конституционного контроля.

    Президенту было доложено, что в течение прошлого года в Конституционный суд поступило более пяти тысяч обращений, из которых 99% – обращения граждан. Как сообщила Эльвира Азимова, в своих обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах, правомерности действий должностных лиц и судей, о видах и условиях уголовного наказания, соблюдении прав человека в рамках уголовного преследования, защите прав в трудовых и административно-правовых отношениях.

    Основной подход всех государств, в которых действуют конституционные суды, – не ограничивать граждан в доступе к конституционному правосудию и исключить финансовые барьеры. В связи с этим в декабре 2023 года Главой государства был подписан Закон, предусматривающий снижение госпошлины за обращение в Конституционный суд до нулевой ставки.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в настоящее время на рассмотрении Мажилиса Парламента находятся предложения об условиях оказания гражданам гарантированной юридической помощи в рамках конституционного производства, а также учета принятых решений Конституционного суда и обзора судебной практики в рамках правового мониторинга и нормотворческой деятельности.

    Главе государства также была представлена информация, что в прошлом году были проверены 558 норм права, по итогам проверок рекомендовано внесение изменений в 29 НПА. Конституционным судом даны рекомендации по пересмотру отдельных норм Уголовно-процессуального, Налогового кодексов и ряда законов. В настоящее время Правительством и уполномоченными органами исполнено более 16 % рекомендаций.

    Президент подчеркнул, что итоги работы Конституционного суда за 2023 год показали, что его создание и деятельность отвечают запросам общества и государства по обеспечению верховенства Конституции Республики Казахстан и защите прав и свобод человека и гражданина.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Конституционный суд Другие государственные органы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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