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    Президент РК провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

    6 Февраля 2023, 21:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе телефонного разговора Глава государства выразил глубокие соболезнования Президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

    Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 1014 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Акорда Турция Землетрясение Токаев Касым-Жомарт
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