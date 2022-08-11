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    • Президент РК проведет встречу с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН

    11 Августа 2022 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции «Акорда» проведет встречу с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    Ранее сообщалось, что председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид с официальным визитом прибудет в Казахстан.

    В ходе визита ожидаются также встречи с руководством МИД РК, Сената Парламента РК, представителями неправительственных организаций, молодежью, академическим сообществом, и страновой командой ООН.

    Возглавляемая председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Казахстане в период 11-12 августа.
    #ООН #Президент Казахстана #Акорда #Токаев Касым-Жомарт
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