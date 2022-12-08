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    Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

    8 Декабря 2022, 19:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи обсудили вопросы развития судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его Послании народу Казахстана.

    Ранее сообщалось, что сегодня на пленарном заседании Сената председателем Верховного суда РК избран Асламбек Мергалиев. Ранее эту должность занимал Жакип Асанов.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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