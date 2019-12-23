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Президент РК принял мудрое решение по участию представителей общества в решении госзадач – Николай Исаев

23 Декабря 2019 17:38
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Президент РК принял мудрое решение по участию представителей общества в решении госзадач – Николай Исаев

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия принял правильное решение по оптимизации квазигосударственного сектора, считает член городского общественного совета и межведомственной рабочей группы по взаимному сотрудничеству по вопросам применения законодательства в ВКО Николай Исаев, передает МИА «Казинформ».

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«Глава государства принял мудрое решение вводить в Совет директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества. Это решение воспринимается позитивно, потому-что Президент затронул те вопросы, о которых представители гражданского общества всегда говорят. Это значит, что теперь будет учитываться мнение общественности. Ведь у каждого свое мнение и у каждого можно найти рациональное зерно», - считает Н. Исаев.

Президент поручил Правительству провести все необходимые процедуры для отбора и внести кандидатуры на согласование до 1 марта 2020 года. И это правильное решение, считает Н. Исаев, добавив, что в этом совете должны присутствовать именно люди из общественного сектора.

«Хотелось, чтобы при отборе кандидатов учитывались пожелания представителей гражданского общества из регионов», - подытожил Н. Исаев.

Напомним, 20 декабря в Нур-Султане прошло второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, где Президент заявил о введение в составы советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Общество, Первый пакет реформ,
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Орал Ерланулы

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