Президент РК принял известного государственного деятеля Икрама Адырбекова

Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля, дипломата, члена Совета старейшин Организации тюркских государств Икрама Адырбекова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации основных направлений программы «Тюркская эпоха!» («TURKTIME!»), которую Казахстан в качестве председателя представил на X саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года.

Глава государства указал на необходимость укрепления отношений между тюркоязычными государствами в культурной, духовной, исторической, политической и экономической сферах. По его мнению, особое внимание следует уделить открытию филиалов университетов, проведению совместных научных исследований, продвижению общих ценностей, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, таких как финансы, искусственный интеллект, IT и аэрокосмическая промышленность.

В свою очередь Икрам Адырбеков рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для развития Туркестана в качестве духовной столицы тюркского мира и города, сыгравшего особую роль в истории всех тюркских народов.

Президент выразил уверенность в том, что Совет старейшин Организации тюркских государств внесет существенный вклад в повышение эффективности взаимодействия между братскими странами.