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    20:21, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев встретился с главой компании Rio Tinto

    Президент
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора компании Rio Tinto Якоба Штаусхольма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в геологоразведочной, горнорудной и металлургической промышленности.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах Rio Tinto по расширению деятельности в Казахстане.

    Якоб Штаусхольм также рассказал о ходе реализации проектов по разведке медных месторождений в Костанайской и Карагандинской областях.

    Президент отметил, что в нашей стране имеются значительные запасы важнейших минералов и сырьевых материалов, востребованных сегодня для развития высоких технологий. Казахстан принимает меры по увеличению площади геологоразведочных работ, а также внедрению лучших мировых практик, способствующих значительным геологическим открытиям.

    Rio Tinto – крупнейшая англо-австралийская горнодобывающая и металлургическая компания с рыночной капитализацией 99 млрд долларов США. Основные активы сконцентрированы в Австралии (35%), Канаде (34%), Европе (13%) и США (11%).

    Сегменты деятельности компании включают железную руду, алюминий, медь, бокситы, алмазы, уран и промышленные минералы.

    Теги:
    Президент Казахстана
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