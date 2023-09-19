Касым-Жомарт Токаев встретился с главой компании Rio Tinto

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора компании Rio Tinto Якоба Штаусхольма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в геологоразведочной, горнорудной и металлургической промышленности.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах Rio Tinto по расширению деятельности в Казахстане.

Якоб Штаусхольм также рассказал о ходе реализации проектов по разведке медных месторождений в Костанайской и Карагандинской областях.

Президент отметил, что в нашей стране имеются значительные запасы важнейших минералов и сырьевых материалов, востребованных сегодня для развития высоких технологий. Казахстан принимает меры по увеличению площади геологоразведочных работ, а также внедрению лучших мировых практик, способствующих значительным геологическим открытиям.

Rio Tinto – крупнейшая англо-австралийская горнодобывающая и металлургическая компания с рыночной капитализацией 99 млрд долларов США. Основные активы сконцентрированы в Австралии (35%), Канаде (34%), Европе (13%) и США (11%).

Сегменты деятельности компании включают железную руду, алюминий, медь, бокситы, алмазы, уран и промышленные минералы.