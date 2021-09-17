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Президент РК предложил создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для международной помощи Афганистану

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Сентября 2021, 13:33
Президент РК предложил создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для международной помощи Афганистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. В этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей. Считаю, что ШОС с ее огромным влиянием может и должна сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в этой стране», - сказал в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, только коллективными усилиями страны ШОС смогут обеспечить региональную безопасность в борьбе с текущими угрозами.

«Со своей стороны Казахстан расширяет взаимодействие с нашими региональными партнерами для пресечения перетока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемом миграции за пределы Афганистана. Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан», - отметил Глава государства.

«Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану. Убежден, этот шаг позволит повысить роль нашей организации в решении острых проблем региона, а также гармонично дополнить деятельность ООН и других международных структур», - предложил Президент Казахстана.


ШОС   Президент Казахстана   Афганистан  
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