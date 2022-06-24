Президент РК поздравил самую молодую чемпионку мира ФИДЕ Малику Зиядин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ Малике Зиядин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта», – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.

Малике Зиядин, которая обучается в Академии шахмат Жансаи Абдумалик, удалось завоевать сразу два титула: чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до семи лет. В турнире приняли участие 36 молодых шахматистов, где каждый из спортсменов сыграл по девять партий. Малика выиграла все партии и набрала максимальное количество баллов, опередив ближайшего соперника из США на 2,5 очка.