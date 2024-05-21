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    12:15, 21 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК поздравил с профессиональным праздником работников культуры и искусства

    токаев
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил работников культуры и искусства с их профессиональным праздником, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сегодня я искренне поздравляю всех вас с Днем работников культуры и искусства! Это наша первая встреча на этом празднике. Культура и искусство являются важнейшими сферами жизни страны. Искусство — душа нации, а культура — ​​ее духовный облик. Эту двойную ценность можно назвать ядром нашей цивилизации. Сохранять и обогащать его — общий долг. Абиш Кекилбаев сказал: «История культуры — это, в конечном счете, история человечества». Сущность казаха можно увидеть в его родном искусстве. Драгоценное наследие нашего народа — это ценное сокровище, добавленное к мировой цивилизации. Наша культура — ​​залог духовной независимости нации. Именно поэтому развитие культуры и искусства является одним из главных приоритетов для нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии награждения в Акорде выдающихся работников сферы.

    Глава государства отметил, что в стране проводятся политические и экономические реформы, проделана очень масштабная работа. 

    — Однако для коренной модернизации нашей страны самое главное — это изменить настроения граждан. Наш народ, особенно наша молодежь, должна быть образованными, трудолюбивыми, аккуратными и сообразительными. Если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, нам следует двигаться только вперед и с уверенностью смотреть в светлое будущее. Это очень ответственная задача для всех нас. Если мы будем работать всей страной, мы сможем достичь этой цели. Сейчас принимаются меры по возрождению национальной духовности. В прошлом году мы приняли концепцию культурной политики до 2029 года, — напомнил Президент.

    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт День культуры
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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