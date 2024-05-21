Президент РК поздравил с профессиональным праздником работников культуры и искусства

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил работников культуры и искусства с их профессиональным праздником, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня я искренне поздравляю всех вас с Днем работников культуры и искусства! Это наша первая встреча на этом празднике. Культура и искусство являются важнейшими сферами жизни страны. Искусство — душа нации, а культура — ​​ее духовный облик. Эту двойную ценность можно назвать ядром нашей цивилизации. Сохранять и обогащать его — общий долг. Абиш Кекилбаев сказал: «История культуры — это, в конечном счете, история человечества». Сущность казаха можно увидеть в его родном искусстве. Драгоценное наследие нашего народа — это ценное сокровище, добавленное к мировой цивилизации. Наша культура — ​​залог духовной независимости нации. Именно поэтому развитие культуры и искусства является одним из главных приоритетов для нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии награждения в Акорде выдающихся работников сферы.

Глава государства отметил, что в стране проводятся политические и экономические реформы, проделана очень масштабная работа.