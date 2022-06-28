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    Президент РК поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

    28 Июня 2022, 08:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с профессиональным праздником журналистов и работников средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником!

    Работа на журналистском поприще – большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа.

    В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей.

    Сегодня Интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока.

    Перед всеми нами стоит важнейшая задача – построение Нового Справедливого Казахстана. Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение.

    Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса».

    Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире. Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа – это наш гражданский долг.

    Уверен, сохраняя единство, вместе мы достигнем больших высот на пути построения Нового Казахстана!

    Желаю всем вам благополучия, успехов и творческого вдохновения!

    28 июня в Казахстане отмечают День работников средств массовой информации. 24 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК учредить профессиональный праздник журналистов, подчеркнув важную роль СМИ в развитии общества. 25 июня Правительство РК внесло изменение в постановление «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан», согласно которому День работников средств массовой информации в Казахстане журналисты будут отмечать 28 июня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана СМИ Акорда Дата Поздравления
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