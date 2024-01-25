Президент РК посетил восстановленное здание акимата Алматы

Программа рабочей поездки Главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным. Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

Фото: пресс-служба Акорды

В настоящее время полностью завершены 3 павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.

Президенту также было доложено, что сейчас продолжаются работы в павильоне № 4, который больше всего пострадал от пожара. Из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100 %, вследствие чего пришлось полностью демонтировать купол. Сегодня установлена новая конструкция, которая значительно легче прежней. Все строительные работы планируется завершить до конца февраля текущего года.