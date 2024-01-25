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    17:32, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Президент РК посетил восстановленное здание акимата Алматы

    Президент РК посетил восстановленное здание акимата Алматы
    Фото: пресс-служба Акорды

    Программа рабочей поездки Главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным. Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

    Президент РК посетил восстановленное здание акимата Алматы
    Фото: пресс-служба Акорды

    В настоящее время полностью завершены 3 павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.

    Президенту также было доложено, что сейчас продолжаются работы в павильоне № 4, который больше всего пострадал от пожара. Из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100 %, вследствие чего пришлось полностью демонтировать купол. Сегодня установлена новая конструкция, которая значительно легче прежней. Все строительные работы планируется завершить до конца февраля текущего года.

    Президент РК посетил восстановленное здание акимата Алматы
    Фото: пресс-служба Акорды

     

    Теги:
    Ерболат Досаев Президент Казахстана Регионы Токаев Касым-Жомарт Акимат Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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