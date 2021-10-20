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    Президент РК посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей «Өркен»

    20 Октября 2021, 14:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей «Өркен» в Жезказгане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

    Президент осмотрел новые кабинеты «Өркен-медиа», краеведения, домбры и арт-студию, побеседовал с педагогами и учениками.

    – Наука и образование очень важны. Как говорится, сильный победит одного, ученый – тысячу. Знание – это самый мощный и эффективный инструмент в стремительно меняющемся современном мире. Если ты достаточно образован, то обязательно преодолеешь все трудности. Поэтому будьте достойными гражданами нашего государства. Будущее нашей страны в ваших руках, – подчеркнул Президент, обращаясь к школьникам.

    В кабинете краеведения, где учащиеся школы-интерната знакомятся с историей и сакральными местами Улытауского региона и Сарыарки, Касым-Жомарт Токаев отметил важность изучения истории казахского народа и родного края.

    Учебное заведение с казахским языком обучения построено в 2020 году и рассчитано на 900 мест. В школе-интернате дают профессионально-ориентированное и профильное образование по естественно-математическому направлению.

    Для реализации образовательных моделей налажено сотрудничество с Карагандинским государственным университетом имени Е. Букетова, Жезказганским университетом имени О. Байконурова и историко-археологическим музеем города Жезказгана.

    Для развития творческого потенциала учащихся открыто 4 спортивных секции и 6 кружков.

    В ходе посещения Главе государства доложили об исполнении его поручений по обеспечению качественного образования в Карагандинской области.

    В 499 школах региона обучаются порядка 206 тысяч учащихся, из них 21 318 первоклассников. Для решения проблемы дефицита учебных мест на 2022-2025 годы запланировано строительство шестнадцати школ, в том числе трех – за счет государственно-частного партнерства, а также одной частной школы.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе модернизации сельских школ. В этом году в регионе отремонтировано 166 школ, до 2025 года планируется модернизировать еще 299.

    Для обеспечения безопасности учащихся во всех организациях образования Карагандинской области установлены тревожные кнопки и системы оповещения. В школах с контингентом свыше 300 учащихся внедрена специализированная охрана и установлены турникеты.

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Карагандинская область Образование Акорда Регионы
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