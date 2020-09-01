Президент РК поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медработникам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медработникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил, например, ценить труд врача. Ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
Президент подчеркнул, что важность профессии должна подкрепляться материальными средствами.
«Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.
- Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства
- Субсидировать затраты на аренду жилья очередникам поручил Касым-Жомарт Токаев
- Президент назвал 7 основных принципов нового экономического курса
- Каждая задача в Послании Президента требует максимальных усилий - депутат
- Экологическое образование - это важный аспект – Айгуль Соловьева о Послании Главы государства
- Медлить с этим нельзя – Президент о повышении скорости принятия решений в госаппарате
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана