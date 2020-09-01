Президент РК поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медработникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медработникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил, например, ценить труд врача. Ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Президент подчеркнул, что важность профессии должна подкрепляться материальными средствами.

«Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.