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Президент РК поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медработникам

1 Сентября 2020 13:29
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Президент РК поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медработникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить 150 млрд тенге на выплату надбавок медработникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил, например, ценить труд врача. Ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Президент подчеркнул, что важность профессии должна подкрепляться материальными средствами.

«Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.


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#Президент Казахстана   #Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
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Серик Сабеков

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