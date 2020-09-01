Президент РК поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности МСБ. Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься, как тягчайшее преступление против государства», - поручил Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание на совместном заседании палат.