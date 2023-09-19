РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:38, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент РК поддержал решение Mastercard выбрать Алматы региональным хабом

    Президент РК
    Фото: Акорда

    Глава государства принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона. Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках.

    По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность. Президент также был проинформирован о том, что Фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий.

    Совместно с Национальным банком Казахстана ведется работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов «Цифровой тенге», «Система мгновенных платежей» и Open Banking. Эти и другие инициативы были отражены в Рамочном соглашении Digital Country Partnership (DCP), подписанным между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и компанией Mastercard в ходе рабочего визита Президента в Нью-Йорк.

    Mastercard – ведущая глобальная технологическая компания, объединяющая в единой платежной системе свыше 2,3 млрд держателей счетов в 210 странах мира. Компания обладает рыночной капитализацией свыше 390 млрд долларов и входит в топ-10 самых ценных брендов в мире.

     

    Глава государства
    Фото: akorda.kz

     

     

    Глава Государства
    Фото: akorda.kz
    Теги:
    Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!