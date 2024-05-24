Президент РК отметил важность масштабной национальной трансформации
Глава государства выступил с лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие». Говоря об общественно-политических преобразованиях в нашей стране, Президент обратил внимание на схожесть целей и принципов программы «Справедливого Казахстана» с программой «Вперед, Сингапур», которую инициировал премьер-министр Лоуренс Вонг, передает агентство Kazinform.
— Эти документы ставят общество в центр всех преобразований и предполагают, что плоды прогресса должен ощутить каждый гражданин. Масштабная национальная трансформация — это сложный процесс, но, как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути. В прошлом году наша экономика выросла на 5,1%. Мы намерены удвоить ВВП до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Чтобы достичь этой амбициозной цели, мы должны обеспечить ежегодный рост на 6% за счет создания современной экономики, основанной на знаниях и инновациях. Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур, — отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в Казахстане инвестиционной политике и диверсификации экономики.
По его мнению, несмотря на географическую отдаленность и различия в территории и истории, Казахстан и Сингапур разделяют многие общие ценности и сталкиваются со схожими вызовами.
— В январе 2024 года Германский институт международных отношений и безопасности впервые включил Казахстан в число средних держав мира. Я осведомлен, что сингапурцы предпочитают говорить о себе как о небольшой стране. Однако, на мой взгляд, финансовое и экономическое влияние Сингапура, стратегическое расположение на жизненно важных международных морских путях, его 30-е место из 145 стран в обзоре Global Firepower 2024 года демонстрируют, что ваша страна обладает более высоким положением. Кроме того, стратегическое мышление и эффективная дипломатия превратили Сингапур в связующий мост между Востоком и Западом, — отметил Глава государства.