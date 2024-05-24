Президент РК отметил важность масштабной национальной трансформации

Глава государства выступил с лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие». Говоря об общественно-политических преобразованиях в нашей стране, Президент обратил внимание на схожесть целей и принципов программы «Справедливого Казахстана» с программой «Вперед, Сингапур», которую инициировал премьер-министр Лоуренс Вонг, передает агентство Kazinform.

— Эти документы ставят общество в центр всех преобразований и предполагают, что плоды прогресса должен ощутить каждый гражданин. Масштабная национальная трансформация — это сложный процесс, но, как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути. В прошлом году наша экономика выросла на 5,1%. Мы намерены удвоить ВВП до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Чтобы достичь этой амбициозной цели, мы должны обеспечить ежегодный рост на 6% за счет создания современной экономики, основанной на знаниях и инновациях. Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в Казахстане инвестиционной политике и диверсификации экономики.

По его мнению, несмотря на географическую отдаленность и различия в территории и истории, Казахстан и Сингапур разделяют многие общие ценности и сталкиваются со схожими вызовами.