Президент РК отметил идеологическую подкованность и профессионализм политических партий

Выборы в Курултай привели к глубокой трансформации общественно-политической жизни Казахстана, в электоральную кампанию активно включились представители нового поколения, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как отметил Президент, в списки, представленные партиями, наряду с опытными профессионалами из различных сфер вошли и граждане, только начинающие свой путь в политике. Среди них способная молодежь, в том числе члены Президентского кадрового резерва.

— Представители нового поколения, безусловно, вдохнули новую жизнь в электоральную кампанию. Равные возможности были предоставлены всем, кто стремится честно служить народу, не боится ответственности и мыслит новаторски. По сути, это естественный, эволюционный процесс. В этой связи хочу отдельно отметить активность политических партий, их идеологическую подкованность и профессионализм, — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что во время предвыборной гонки прозвучало немало конструктивных предложений, которые могут оказать прямое влияние на будущее страны.