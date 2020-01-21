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Президент РК освободил от должности Булата Бакауова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бакауов Булат Жумабекович освобожден от должности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Напомним, 17 января стало известно о том, что Булата Бакауова арестовали на 2 месяца . Его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания суда. За такое преступление по этой статье предусматривается заключение под стражей на пять-десять лет с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой должностью.
Ранее сообщалось, что в КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области.
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