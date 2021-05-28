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    15:39, 28 Май 2021 | GMT +6

    Президент РК обсудил регистрацию QazVac с гендиректором ВОЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе переговоров были рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и ВОЗ, в том числе в контексте противодействия пандемии коронавируса.

    Высоко оценив уровень взаимодействия Казахстана с ВОЗ, Президент приветствовал выступление Тедроса Адханома Гебрейесуса на открытии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в котором он призвал к наращиванию глобальных усилий по вакцинации от COVID-19, чтобы к сентябрю текущего года вакцинировать не менее 10%, а до конца года – 30% населения планеты.

    Касым-Жомарт Токаев выразил признательность ВОЗ за практическую поддержку нашей страны – предоставление средств защиты и медицинского оборудования в первые месяцы пандемии.

    Глава государства проинформировал Тедроса Адханома Гебрейесуса о принимаемых Казахстаном мерах по борьбе с коронавирусом.

    Особое внимание во время беседы было уделено процессу вакцинации против COVID-19. Президент рассказал руководителю ВОЗ о предварительных результатах клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac, уровень эффективности которой составил 96%. В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения отечественной вакцины со стороны ВОЗ.

    Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил усилия Касым-Жомарта Токаева в деле противодействия пандемии.

    «Два миллиона вакцинированных на сегодняшний день – весьма весомый показатель, многие страны до сих пор не достигли такого уровня. Ваши амбициозные цели вакцинировать 55% населения страны заслуживают уважения», – отметил глава ВОЗ.

    Он также приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность ее включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

    Собеседники также затронули перспективы развития первичной медико-санитарной помощи, в частности, продвижение Астанинской декларации 2018 года. В данном контексте Глава государства призвал руководителя ВОЗ поддержать казахстанскую инициативу по разработке Политической резолюции о первичной медико-санитарной помощи, которая может быть принята в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2022 году. Проект данного документа включает обязательства Астанинской декларации и операционные механизмы ПМСП.

    Касым-Жомарт Токаев также предложил Тедросу Адханому Гебрейесусу реализовать в Казахстане пилотный проект по повышению потенциала стран Центральной Азии в рамках программы «One Health» с прицелом на создание регионального центра по контролю над заболеваниями и биобезопасности.

    Участники встречи достигли договоренности продолжить тесное взаимодействие с целью совместно преодолеть вызовы пандемии. Глава государства подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему продвижению ценностей и целей ВОЗ.


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