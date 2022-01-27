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Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ

27 Января 2022 09:11
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Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Тукумов Еркин Валитханович родился в 1973 году в Узбекистане, в городе Термезе.

В 1997 году окончил с отличием Институт международных отношений Варшавского университета (Польша). В 2004 году завершил обучение в аспирантуре Института философии и политологии Академии наук РК. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в 1997 году старшим научным сотрудником отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

С ноября 2000 по январь 2005 года - заведующий отделом внешней политики КИСИ.

С октября 2005 по октябрь 2007 года - генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии.

С ноября 2007 по май 2008-го работал в Администрации Президента РК - заведующим сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра Администрации Президента РК и заведующим сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С июня 2008 года в Министерстве иностранных дел РК - заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии МИД.

В январе 2010 года был назначен заведующим Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.

В январе 2018 года стал генеральным консулом Казахстана в Казани.

С апреля 2019 года - советник-посланник Посольства Казахстана в России.

Имеет дипломатический ранг - советник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

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#Президент Казахстана   #Назначения  
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