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    Президент РК: Наша страна вступила в новый этап развития

    26 Января 2023, 10:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Наша страна вступила в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в Основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената.

    Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом, Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности.

    Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената», - сказал Президент.

    Он добавил, что в нашей стране утвердился принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

    «Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления.

    Благодаря широкой общественной поддержке наших инициатив работа по масштабной модернизации принесла серьезные результаты. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Предстоит большая работа», - заключил Глава государства.


    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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