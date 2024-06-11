РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:47, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент РК направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Индии Нарендре Моди

    акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания Премьер-министром Республики Индия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава нашего государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.

    – Я убежден, что под Вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами, – говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Премьер-министру успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии – процветания и благополучия.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Индия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!