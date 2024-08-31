12:01, 31 Август 2024 | GMT +6
Президент РК направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии
Глава государства поздравил Короля Султана Ибрагима с Днем независимости. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, Президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.