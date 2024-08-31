Президент РК направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии

Глава государства поздравил Короля Султана Ибрагима с Днем независимости. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, Президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.