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    12:01, 31 Август 2024 | GMT +6

    Президент РК направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии

    Президент РК направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Короля Султана Ибрагима с Днем независимости. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, Президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.

    Теги:
    Президент Казахстана Поздравления Малайзия Касым-Жомарт Токаев Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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