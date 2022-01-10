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    Президент РК: Мы никогда не применяли и не будем применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов

    10 Января 2022, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане никогда не применяли и не будут применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии.

    «В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные средства массовой информации имеют место абсолютно неверные толкования как применения сил ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов», - отметил Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОДКБ Президент Казахстана Вооруженные силы Совбез РК ЧП-2022
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