Президент РК: Единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал всех казахстанцев принять вакцину при первой возможности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«На совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции заявил: единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация. За два месяца в Казахстане вакцинировано менее 0,1% населения!», - констатировал Президент.

«Правительство в течение апреля должно переломить ситуацию, обеспечив поставки из-за рубежа и собственное производство вакцин. Призываю всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это забота о себе, своих старших и близких», - призвал Глава государства.

Опыт КНР, Израиля и ОАЭ показывает, что только продуманная стратегия вакцинации и выхода из локдаунов может обеспечить восстановление обычной жизни граждан и возобновление деятельности всех секторов экономики, в том числе чувствительных к пандемии, отметил он.

Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.

Отметим, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In (новое название - QazVac), разработанной Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки, в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев. Прививать этой отечественной вакциной казахстанцев начнут в конце апреля.

Кроме того, еще две казахстанские вакцины против коронавируса под рабочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano, разработанные Национальным научным центром особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ и в настоящий момент проходят завершающую стадию доклинических исследований на SPF животных ННЦООИ.

Параллельно Казахстан ведет переговоры по нескольким зарубежным вакцинам: Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.