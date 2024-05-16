Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Китай

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин с двухдневным государственным визитом, передает собственный корреспондент Kazinform.

- Это станет первым государственным визитом В.Путина после того, как он вступил в должность президента России на новый срок, - сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, в ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин обменяется с президентом Путиным мнениями по вопросам двусторонних отношений в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Согласно сообщению ТАСС, президент России посетит Пекин и Харбин. В китайской столице пройдут переговоры лидеров РФ и КНР в узком и расширенном составах. В состав российской делегации вошли пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, главы РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

В Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян) Путин примет участие в церемонии открытия VIII ЭКСПО «Китай-Россия» и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая с Россией в 2023 году превысил отметку $240 млрд.