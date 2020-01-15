Президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин в выступлении с посланием Федеральному Собранию РФ предложил провести голосование граждан страны по пакету предложенных изменений в Конституцию страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве, - заявил он. - Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

Также В.Путин выступил с инициативой расширения полномочий парламента в вопросе формирования правительства. «Предлагаю доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение председателя Правительства РФ и его заместителей и федеральных министров, - сказал он. - При этом президент будет обязан назначить их на должность».

Он добавил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой. При этом за президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и правоохранительными органами.

В.Путин также предложил повысить требования к кандидатам в президенты РФ. «Предлагаю закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства когда бы то ни было ранее», - сказал глава РФ. Кроме того, ряд инициатив касался роли судебных органов, роли и статуса губернаторов, а также повышения местных органов самоуправления.

«Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательное решение», - заключил он.

ФОТО: © Михаил Метцель/ТАСС