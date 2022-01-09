Президент проявил железную волю - Айдар Амребаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал сильную политическую волю и не утратил контроль в сложный для страны момент. Таким мнением поделился директор Центра политических исследований Комитета науки Министерства образования и науки РК Айдар Амребаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Алматы в первые дни начала беспорядков была тревожная и опасная ситуация. При выходе из дома за продуктами на улицах не было ни одного представителя правоохранительных органов.

«Мы столкнулись с тем, что у нас в Алматы, ряд силовых органов фактически саботировал решения центральных органов власти. И мы видим, к чему это привело. Это привело к дестабилизации власти и к тому, что граждане оказались лицом к лицу с бандами боевиков, нестабильностью», - рассказал он в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

А. Амребаев считает, что государство и общество оказались перед серьезным испытанием на устойчивость, состоятельность.

«И в этом отношении отрадно, что наш Президент продемонстрировал сильную политическую волю и способность в такой сложной ситуации не утратить контроль и выработать эффективные решения. Первоначально митинги апеллировали к тому, чтобы государство было по-настоящему сильным и способным решать потребности граждан. Концепция слышащего государства нашла отклик у общества. Люди в самых разных регионах страны вышли на митинги, поверив посылу Президента о том, что сейчас мы взяли курс на формирование «слышащего государства» (…) Во многих регионах митинги не вышли за пределы установленных законом норм. Это тоже показывает высокий уровень правовой политической культуры населения», - поделился эксперт.

При этом он подчеркнул, что демократия - это не есть вседозволенность, анархия. Демократия предполагает взаимную дисциплину и порядок, как со стороны граждан, так и со стороны госорганов.

По его словам, Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана, как гарант Конституции, как ответственный политик, высказал целый ряд оценок и предложений.

«Как он сказал, нам еще предстоит серьезный разбор полетов, особенно в сфере деятельности государственных органов в системе обеспечения общественного порядка. Там у нас оказались довольно серьезные провалы, и Президент это не скрыл это и твердо сказал, что сейчас будут приняты решительные меры», - добавил Айдар Амребаев.

Теперь, по его мнению, казахстанцы должны поддержать устремления центральной власти, чтобы поскорее восстановить экономику, ущерб, который был нанесен террористами, боевиками, а также доверие общества к государству.

«Президент говорил, что гордится гражданами, я могу сказать, что горжусь Президентом. Он не кинул народ, не улетел из страны, не бросился в панику, а стал последовательно решать текущие актуальные проблемы населения. Это очень важно. Помните, в Кыргызстане, когда происходили две революции, там правители покидали страну и бросали ее на произвол судьбы. В этом плане наш Глава государства взял ответственность в свои руки и твердо подошел к этому вопросу. У меня есть большая надежда на то, что ситуация быстро стабилизируется, особенно в нашем любимом Алматы», - сказал А. Амребаев.