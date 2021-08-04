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Президент провел кадровые перестановки в судейском корпусе

4 Августа 2021 11:09
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Президент провел кадровые перестановки в судейском корпусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов», передает МИА «Казинформ».

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Указ Президента РК от 30 июля 2021 года вступил в силу со дня подписания.

С полным списком назначенных и освобожденных от должностей сотрудников судейского корпуса можно ознакомиться здесь .



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#Президент Казахстана   #Суды  
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