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Президент провел кадровые перестановки в судейском корпусе
4 Августа 2021 11:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов», передает МИА «Казинформ».
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Указ Президента РК от 30 июля 2021 года вступил в силу со дня подписания.
С полным списком назначенных и освобожденных от должностей сотрудников судейского корпуса можно ознакомиться здесь .
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