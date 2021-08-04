Президент провел кадровые перестановки в судейском корпусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов», передает МИА «Казинформ».

Указ Президента РК от 30 июля 2021 года вступил в силу со дня подписания.

С полным списком назначенных и освобожденных от должностей сотрудников судейского корпуса можно ознакомиться здесь .



