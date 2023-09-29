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    Вчера, 00:44 | GMT +6

    Европейская логистическая компания планирует открыть филиал в Казахстане

    токаев
    Фото: пресс-служба Акорды

    На полях форума Berlin Global Dialogue Касым-Жомарт Токаев провел беседу с председателем правления компании HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) Ангелой Титцрат. В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Германией в транспортно-логистической сфере, передает со ссылкой на пресс-службу Акорды МИА «Казинформ». 

    Отметив ключевую роль компании в развитии транспорта и логистики в Германии, Глава государства приветствовал решение HHLA открыть филиал в Казахстане.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку страна намерена укрепить свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в Евразии.

    В ходе беседы была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении финансирования с целью приобретения новых танкеров для перевозки сухих и наливных грузов, а также модернизации портов Актау и Курык на Каспийском море. HHLA – ведущая европейская логистическая компания, обладающая развитой сетью морских портовых терминалов в Гамбурге, Одессе, Таллинне, Триесте и соединенными с ними интермодальными узлами в Центральной и Восточной Европе.

    Теги:
    Торговля Президент Казахстана Бизнес
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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