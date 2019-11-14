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Президент призвал решать экологические проблемы в Акмолинской области

14 Ноября 2019 14:20
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Президент призвал решать экологические проблемы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул серьезные экологические проблемы, с которыми приходится сталкиваться акмолинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«В области есть серьезные проблемы в экологии. Для повышения экологического благополучия нужно решить вопросы загрязнения атмосферного воздуха Щучинско-Боровской курортной зоны вывозом веществ от котельных, работающих на твердом топливе. Необходимо продолжить работу по замене котлоагрегатов на экологически эффективное оборудование. В перспективе решением этой проблемы станет реализация второго автомагистрального газопровода «Сарыарка» до города Кокшетау с подключением объектов ЩБКЗ», - отметил К.-Ж. Токаев.

Глава государства добавил, что неоднократно говорил о проблеме утилизации ТБО. Так, неблагополучная обстановка сложилась на полигоне для ТБО в Кокшетау, где до сих пор не обеспечено разделение и складирование по видам и переработке.

«Растет количество несанкционированных свалок. Нужны технологии по утилизации ТБО. Акимату необходимо активизировать работу по ликвидации несанкционированного размещения отходов», - добавил он.

Как было отмечено, до сих пор не решена проблема завода в Степногорске, где был накоплен большой объем хвостов производства из-за балансовых урановых руд.

«Необходимо проведение рекультивационных работ на объектах уранодобывающего комплекса», - добавил Президент.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Экология,
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Автор:

Оксана Матасова

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