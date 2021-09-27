Президент принял министра инвестиций Саудовской Аравии

НЦР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций.

Приветствуя Халида Аль-Фалиха, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит является продолжением содержательных телефонных переговоров с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Глава государства выразил признательность Саудовской Аравии за поддержку Казахстана на протяжении 30 лет Независимости.

– Мы уверены, что между нашими странами множество возможностей для продвижения сотрудничества, придания ему большего практического содержания. Поэтому мы с Наследным принцем по телефону обсудили ряд будущих совместных проектов. База нашего взаимодействия станет более солидной. В этой связи мы приветствуем Ваш визит и считаем, что с Вашей поддержкой и вовлечением моей Администрации мы сможем достичь реального прогресса в наших двусторонних отношениях, – уверен Президент Казахстана.

В свою очередь Халид Аль-Фалих выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за прием и передал слова приветствия от Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и Наследного принца Королевства.

– Они подтверждают неизменную поддержку дальнейшему процветанию и благополучию Казахстана, высоко оценивают проводимые реформы и лидерство страны в Центральной Азии, а также путь, который был начат 30 лет назад. На протяжении этого периода реализуется весьма прогрессивная политика, которая была заложена Первым Президентом Казахстана и сейчас получает продолжение под Вашим мудрым руководством, – отметил саудовский министр.