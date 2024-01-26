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    18:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Президент принял известного экономиста и общественного деятеля Оразалы Сабдена

    Президент принял известного экономиста и общественного деятеля Оразалы Сабдена
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства принял известного экономиста и общественного деятеля Оразалы Сабдена, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На встрече всесторонне обсуждались перспективы экономического развития страны.

    При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей. Рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.

    Напомнив, что в прошлом году была принята Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, Президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.

    Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.

    Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.

    Теги:
    Наука Президент Казахстана Ученые Токаев Касым-Жомарт Алматы Экономика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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