Президент принял известного экономиста и общественного деятеля Оразалы Сабдена

Глава государства принял известного экономиста и общественного деятеля Оразалы Сабдена, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече всесторонне обсуждались перспективы экономического развития страны.

При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей. Рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.

Напомнив, что в прошлом году была принята Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, Президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.

Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.

Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.